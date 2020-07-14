Жительнице Калужской области грозит 7 лет за фиктивные браки

В Людиново возбуждено уголовное дело на 31-летнюю местную жительницу и ее 48-летнего сожителя из Таджикистана. В составе группы лиц по предварительному сговору они организовывали незаконную миграцию на территории Российской Федерации путем оформления фиктивных браков, рассказали сегодня, 14 июля, в областной прокуратуре.

- Женщина искала желающих за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с иностранными гражданами. Ее подельник координировал деятельность группы, заполнял и оформлял документы и бланки на иностранцев, необходимые для фиктивного брака, - рассказали КП40 в прокуратуре. - В результате ими было фиктивно оформлено 4 брака, 12 иностранных граждан фиктивно зарегистрированы и поставлены на учет по месту пребывания в Российской Федерации.

В настоящее время по этому делу ведется следствие. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.