В Калужской области мужчина чуть не спалил дом родственнице

В Кирове 51-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за попытку поджечь дом своей родственнице, сообщили сегодня, 14 июля, в региональном УМВД. Хозяйка дома обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

Прибывшие на место происшествие сотрудники полиции обнаружили на месте возгорания сено. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где мужчина признался и раскаялся в содеянном. Оперативникам он рассказал, что между ним и потерпевшей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В результате возгорания также пострадала деревянная беседка. В случае полного уничтожения дома потерпевшей был бы причинён ущерб на сумму около 740 тысяч рублей.

Расследование продолжается.