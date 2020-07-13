У калужанки пропали со счета 700 тысяч после звонка мошенников

Сегодня, 13 июля, в региональном УМВД рассказали о новых случаях телефонных мошенничеств, жертвами которых стали жители Калуги.

Так, одной женщине позвонили лжесотрудники банка и спросили, не совершает ли она в данный момент операцию по списанию денег с карты. Получив отрицательный ответ, они предположили, что это мог сделать кто-то посторонний. И чтобы женщина не лишилась своих сбережений, убедили ее перевести деньги на резервные счета. Потерпевшая под диктовку мошенников перевела деньги и в итоге лишилась более 700 тысяч рублей.

Таким же способом пропали 430 тысяч со счета другой жительницы Калуги.

Третьим потерпевшим от звонка мошенников стал калужанин, который по этой же причине дал злоумышленникам доступ к своему личному кабинету. У него списали 100 тысяч рублей.

По всем трем случаям возбуждены уголовные дела. Личность мошенников сейчас устанавливают.