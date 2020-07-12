В Калужской области мужчина обманул полицейских, чтобы проучить приятелей

Житель Кондрово обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина рассказал полицейским, что у него пропала игровая приставка, стоимостью три тысячи рублей. По его словам, ее украли его знакомые, сообщили сегодня, 12 июля, в областном УМВД.

Приехавшие на место происшествия оперативники предупредили мужчину об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. И в ходе проверки выяснилось, что приставку у него никто не крал. Мужчина сам отдал ее приятелям, с которыми был в конфликте. А полицию вызвал, чтобы проучить своих обидчиков.

За заведомо ложный донос на заявителя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.