В Калужской области на рыбака завели уголовное дело

В Спас-Деменском районе 35-летний рыбак стал фигурантом уголовного дела за незаконную ловлю рыбы, сообщили 11 июля в УМВД России по Калужской области.

- Мужчина рыбачил на озере Ангстрем, расположенном в Спас-Деменском районе. Он вылавливал рыбу в период нереста с помощью сети, которая считается орудием массового истребления рыбы, - пояснили КП40 в полиции.

В результате незаконного вылова рыбы подозреваемый причинил имущественный ущерб на общую сумму две тысячи рублей. Расследование продолжается.