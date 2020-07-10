В Калужской области мужчина наворовал дизельного топлива на 130 тысяч

В Барятинском районе расследуется уголовное дело по факту кражи дизельного топлива в объеме 2800 литров с местного предприятия. В хищении подозревается 31-летний житель Людиново, который работал в этой организации, рассказали сегодня, 10 июля, в областном УМВД.

По версии правоохранителей, мужчина на протяжении нескольких месяцев проникал в производственный ангар, откуда воровал дизельное топливо. Похищенное имущество перепродавал, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению.

Сумма причиненного организации ущерба – 130 тысяч рублей.

На период следствия с мужчины взяли подписку о невыезде.