$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

В Калуге поймали серийного вора

Екатерина Киселева
Опубликовано: 10.07.2020 10:12 2 1006
В Калуге поймали серийного вора

В Калуге задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый в серии краж из сетевых магазинов. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 10 июля, в региональном УМВД.

По версии правоохранителей, он залезал в магазины ночью, взламывая входные двери. Из торговых залов он похищал в основном алкогольную продукцию и сигареты, которые перепродавал, расходуя вырученные деньги на собственные нужды. Подозреваемому инкриминируется более десяти эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила около 170 тысяч рублей.

Преступника заключили под стражу. Расследование продолжается.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 10.07.2020 10:12 2 1006
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Яркое лето, свежий воздух и прогулки: этнографический парк ЭТНОМИР открыт для калужан и гостей столицы.
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Юридические консультации в Москве
Электрические конвекторы и системы теплого пола
Женская одежда в интернет магазине

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru