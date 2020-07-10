В Калуге поймали серийного вора

В Калуге задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый в серии краж из сетевых магазинов. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 10 июля, в региональном УМВД.

По версии правоохранителей, он залезал в магазины ночью, взламывая входные двери. Из торговых залов он похищал в основном алкогольную продукцию и сигареты, которые перепродавал, расходуя вырученные деньги на собственные нужды. Подозреваемому инкриминируется более десяти эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила около 170 тысяч рублей.

Преступника заключили под стражу. Расследование продолжается.