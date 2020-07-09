В Калужской области продавец контрафактных сигарет заплатит миллионный штраф

В Обнинске 39-летнему предпринимателю вынесен приговор за продажу немаркированных табачных изделий, а также использование чужого товарного знака, рассказали сегодня 9 июля, в областной прокуратуре.

- Следствием установлено, что осужденный, являясь индивидуальным предпринимателем в 2017-2019 годах, совершал незаконный оборот табачной продукции на территории Обнинска и Боровска в особо крупном размере. Он же совершил незаконное использование чужого товарного знака, причинив крупный ущерб его правообладателю, - рассказали КП40 в прокуратуре.

Контрафактные табачные изделия изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил предпринимателю штраф в 1 миллион рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.