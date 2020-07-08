В Калужской области сотрудники птицефабрики украли полтонны мяса

В полицию Дзержинского района поступил сигнал о возможном хищении мяса с местного производства, сообщили сегодня, 8 июля, в региональном УМВД. Сотрудники предприятия описали машину, на которой могли передвигаться воры. Машину вскоре обнаружили, а когда она остановилась и находящиеся в ней мужчины начали перегружать мясо в другой автомобиль, их задержали.

В машине было трое мужчин, двое из них - 24 и 27 лет - жители Дзержинского района, еще один мужчина 50 лет из Московской области. С собой у них было 428 килограммов мяса на общую сумму около 55 тысяч рублей. Сопроводительных документов не было.

По версии правоохранителей, фигуранты, двое из которых являлись работниками предприятия, вступив в сговор, похитили продукцию и вывезли ее за территорию акционерного общества.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчин также подозревают в еще двух аналогичных эпизодах.

Расследование продолжается.