В Калужской области задержали угонщика дорогой иномарки

В Обнинске задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в угоне дорогой иномарки. Как рассказали 7 июля в региональном УМВД, вместе с хозяином машины они распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, мужчина забрал ключи от автомобиля своего приятеля, сел в машину и уехал. Проснувшись, потерпевший обнаружил пропажу и сразу же заявил в полицию.

Ориентировки на розыск были переданы нарядам полиции. Угонщика заметили на дороге, ведущей к Протве, инспекторы ДПС. Экипаж полиции догнал машину. У водителя были внешние признаки опьянения.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.