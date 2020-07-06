В Калужской области мужчина во время ссоры чуть не придушил подругу

В Куйбышевском районе на 29-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, сообщила сегодня, 6 июля, пресс-служба регионального УМВД.

По версии правоохранителей, мужчина у себя дома поссорился со своей знакомой и стал угрожать ей убийством. После чего несколько раз ударил ее кулаком по лицу и стал душить. После оказания медицинской помощи она обратилась в полицию.

Мужчину задержали, в полицейском участке он сознался в содеянном и раскаялся. Расследование продолжается.