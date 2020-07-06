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Калужанин по фальшивой справке продлил разрешение на оружие

Екатерина Киселева
Опубликовано: 06.07.2020 14:50 1 418
Калужанин по фальшивой справке продлил разрешение на оружие

61-летний калужанин, имеющий заболевание, при котором не допускается владение оружием, предоставил для прохождения медкомиссии справку от психиатра с ложными сведениями, сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе регионального УМВД.

На основании этой справки ему выдали медицинское заключение, которое позволяло ему продлить права на хранение уже имеющегося оружия, а также приобрести новое.

Однако в ходе сверки данных было установлено, что предоставленное мужчиной медицинское заключение содержит ложную информацию. Все выданные разрешения были аннулированы. Возбуждено уголовное дело. Оружие в количестве трех единиц, а также патроны к ним у калужанина были изъяты.  Сейчас полицейские выясняют, кто ему выдал фальшивую справку.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 06.07.2020 14:50 1 418
Тэги: кримиинал
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