Калужанин по фальшивой справке продлил разрешение на оружие

61-летний калужанин, имеющий заболевание, при котором не допускается владение оружием, предоставил для прохождения медкомиссии справку от психиатра с ложными сведениями, сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе регионального УМВД.

На основании этой справки ему выдали медицинское заключение, которое позволяло ему продлить права на хранение уже имеющегося оружия, а также приобрести новое.

Однако в ходе сверки данных было установлено, что предоставленное мужчиной медицинское заключение содержит ложную информацию. Все выданные разрешения были аннулированы. Возбуждено уголовное дело. Оружие в количестве трех единиц, а также патроны к ним у калужанина были изъяты. Сейчас полицейские выясняют, кто ему выдал фальшивую справку.