В Калужской области раскрыли серию краж из частных домов

В Сухиничском районе возбуждено пять уголовных дел по факту кражи их частных домов.

- В качестве похищенного имущества фигурировал садовый инвентарь, инструменты, продукты питания, мобильный телефон, электрические плиты, стиральная машина, DVD-проигрыватель, телевизионная приставка и прочее, - рассказали КП40 сегодня, 3 июля, в калужской полиции.

В кражах подозревается 30-летний местный житель, ранее судимый. Сотрудники полиции полагают, что мужчина действовал не один, а каждом конкретном случае с разными напарниками.

Местонахождение похищенного имущества устанавливается.