В Калужской области мужчина украл с работы проектор

В Боровском районе расследуется уголовное дело по факту кражи. Его фигурантом стал ранее судимый 28-летний местный житель, который подозревается в хищении проектора стоимостью 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, мужчина устроился на работу в одну из организаций района. Спустя всего четыре дня он в рабочее время похитил из складского помещения дорогостоящее имущество и спрятал его. Вечером мужчина забрал проектор и продал его за 9 тысяч рублей. Деньги использовал на собственные нужды. Пропажу заметили сотрудники организации при проведении инвентаризации.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Ведется следствие.