В Обнинске задержали магазинную воровку

В наукограде задержана 29-летняя женщина, ранее судимая, подозреваемая в кражах из сетевых магазинов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, она воровала с витрин бытовую химию, тайно выносила ее, а потом перепродавала. В одном случае сумма ущерба составила более 11 000 рублей, в другом – около 5 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Обнинска.