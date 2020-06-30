В Калуге нашли интернет-мошенницу

В Калуге возбуждено уголовное дело на 27-летнюю женщину, которая занималась мошенничеством в интернете, сообщила сегодня, 30 июня, пресс-служба регионального УМВД.

- Калужанка создала в социальной сети несколько страниц с объявлениями о продаже детских товаров, бывших в употреблении. Для убедительности женщина выкладывала фотографии несуществующих товаров, взятых с других сайтов, - рассказали КП40 в полиции. - Одним из условий покупки была полная предоплата, после которой продавец обещала осуществить доставку товара посредством транспортной компании в любой город. Получив деньги, женщина блокировала телефон и удаляла страницы с объявлениями.

На одно из таких предложений откликнулась жительница Пензенской области. Согласившись приобрести детскую коляску, она перевела на счет продавца более 27 тысяч рублей. Однако покупку так и не получила, после чего обратилась в полицию.

Аналогичное уголовное дело расследуется в Ханты-Мансийском автономном округе. По версии следствия, по такой же схеме калужанке удалось обмануть жительницу Сургута.

На период расследования женщина находится под подпиской о невыезде. Сейчас ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Расследование продолжается.