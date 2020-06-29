В Калуге двое мужчин украли сумку из камеры хранения в магазине

В Калуге завершено расследование уголовного дела по факту кражи сумки из камеры хранения в магазине, сообщила сегодня, 29 июня, пресс-служба регионального УМВД.

По материалам дела, двое ранее судимых жителя Калуги, 29 и 54 лет, познакомились на улице, вместе выпили и решили пойти на кражу в магазин. Через стеклянные двери они наблюдали за посетителями торговой точки. Увидев, что женщина кладет в камеру хранения сумку, они вошли в магазин. С помощью ключа от соседней ячейки взломали замок отсека камеры хранения и забрали сумку. В ней были продукты и документы.

Не найдя для себя ничего ценного, приятели забрали продукты, а остальное имущество выбросили в ближайшем дворе. Сумку с паспортом нашел случайный прохожий, который решил вернуть находку хозяйке. Мужчина направился по адресу, указанному в документе. По дороге он обратился к проходящей мимо женщине, чтоб уточнить местонахождение дома и показал ей паспорт. Как оказалось, эта и была потерпевшая. Женщина узнала свое имущество и документы, о чем сообщила в полицию.

Причиненный ей ущерб составил 3 400 рублей. Воры были задержаны, в содеянном они признались.

Уголовное дело передано в суд. Фигурантам грозит до 5 лет.