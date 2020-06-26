В Калужской области поймали серийных воров

В Жуковском районе задержаны двое молодых людей 18-ти и 25-ти лет по подозрению в краже, сообщила сегодня, 26 июня, пресс-служба регионального УМВД.

По версии правоохранителей, они залезли в частный дом и украли оттуда электроинструмент, принадлежащий жителю Москвы. Сумма причиненного ущерба составила более 77 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В ходе следственных действий была собрана доказательная база, позволяющая подозревать фигурантов в совершении ещё пяти аналогичных эпизодов. Часть похищенного имущества изъята.

Проверка на причастность их к другим преступлениям продолжается.