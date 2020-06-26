В Калуге 20-летний парень напал на подростка и грабил магазины

В Калуге следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего местного жителя. Он проходит обвиняемым по статьям «Кража», «Грабеж» и «Разбойное нападение».

- По версии следствия, обвиняемый спровоцировал конфликт с несовершеннолетним потерпевшим, в ходе которого избил его с целью завладения сотовым телефоном, - рассказали в пятницу, 26 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После этого, используя похищенный сотовый телефон с сим-картой потерпевшего, к которой была подключена услуга «Мобильный банк», дистанционно похитил с банковского счета потерпевшего 3000 рублей.

Также следователи отмечают, что молодой калужанин похищал продукты в магазинах.

- При этом дважды при совершении краж он был разоблачен сотрудниками магазинов, но не желая отдавать украденное, угрожал им отверткой и применением насилия, - подчёркивают в СК. - Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Молодой человек ранее был отчислен из колледжа, нигде не работал.