Калужанка торговала контрафактными сигаретами

В нескольких торговых точках Калуги изъяты контрафактные сигареты на общую сумму 187 тысяч рублей, сообщила сегодня, 25 июня, пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 37-летняя калужанка приобрела для продажи табачные изделия без акцизных марок. Данную продукцию она выставила в своих торговых точках в Калуге. Сотрудники полиции из четырех торговых палаток изъяли более 5 тысяч пачек сигарет иностранного производства.

На хозяйку палаток было возбуждено уголовное дело. Решением суда обвиняемой назначили судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.