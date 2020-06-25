Калужане устроили в квартире наркопритон

В калужскую полицию поступило сообщение о посещении квартиры двух местных жителей наркоманами, сообщила сегодня, 25 июня, пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки выяснилось, что 56-летняя калужанка вместе со своим 42-летним знакомым, систематически пускали в квартиру наркоманов для потребления запрещенных препаратов. Оба они уже были ранее судимы. Наркотики хозяева жилища совместно с посетителями употребляли как внутривенно, так и в виде курительных смесей.

Организаторы притона были задержаны. На них возбуждено уголовное дело. За данное преступление им грозит срок от двух до шести лет.