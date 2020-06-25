Калужанина избили за некачественный самогон

В Боровском районе напали на местного жителя. По подозрению в преступлении задержан 39-летний мужчина из соседнего региона, рассказали в четверг, 25 июня, в УМВД по Калужской области.

- Гражданин, прибыв в Калужскую область из соседнего региона, поинтересовался у местных жителей, где он может приобрести алкогольную продукцию домашнего производства, - отмечают в полиции. - Узнав адрес, мужчина пришел к продавцу и приобрел у него самогон. В дальнейшем фигурант почувствовал себя очень плохо. Решив, что причиной отравления мог стать самогон, покупатель вернулся к продавцу.

Началось выяснение отношений. Покупатель самогона ударил калужанина, тот упал. Нападавший забрал барсетку с 20 тысячами рублей и банковской картой. Расследование сейчас продолжается.