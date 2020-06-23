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В Калужской области москвич «обчистил» друга на 145 тысяч

Екатерина Киселева
Опубликовано: 23.06.2020 10:59 2 414
В Калужской области москвич «обчистил» друга на 145 тысяч

В Боровском районе мужчина лишился 145 тысяч рублей с банковской карты, благодаря гостившему приятелю из Москвы. Подробности уголовного дела КП40 рассказали сегодня, 23 июня, в региональном УМВД.

По версии следствия, в гости к потерпевшему из Москвы приехал его 45-летний знакомый. Хозяин квартиры попросил гостя сходить в магазин купить продукты и спиртное, а для оплаты покупок передал ему свою банковскую карту, сообщив пин-код. По возвращению из магазина москвич вернул карту.

В ходе застолья гостеприимный хозяин уснул, а его знакомый забрал карту и уехал на такси домой. В столице фигурант в разных банкоматах снял наличку с карты приятеля и  потратил их.

Проснувшись утром в своей квартире, потерпевший обнаружил исчезновение гостя и пропажу банковской карты. А включив мобильный телефон, получил ряд смс-оповещений о списании денежных средств. Гражданин поспешил заблокировать карту и обратился за помощью в полицию.

В ходе следствия горе-приятель в содеянном раскаялся и полностью признал свою вину.

Окончательное решение по данному вопросу примет суд.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 23.06.2020 10:59 2 414
Тэги: криминал
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