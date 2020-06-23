В Калуге мужчина спаивал новых друзей и обворовывал их

51-летний калужанин подозревается в серии имущественных краж. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и уже снова стал фигурантом нескольких уголовных дел, сообщила сегодня, 23 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Со всеми потерпевшими он знакомился на улице. Дальнейшее общение происходило за распитием спиртного. Улучив момент, фигурант похищал мобильные телефоны, обувь, одежду, ноутбук.

Часть похищенного имущества сотрудниками полиции была обнаружена в ломбарде, часть подозреваемому удалось перепродать. Также в момент задержания на нем находилась похищенная одежда и обувь.

Преступника заключили под стражу. Расследование продолжается.