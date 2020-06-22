В Калужской области мужчине за 7 спиленных деревьев грозит 4 года

В Бабынинском районе утверждено обвинительное заключение в отношении 49-летнего местного жителя, который совершил незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере, сообщила сегодня, 22 июня, областная прокуратура.

В мае 2020 года обвиняемый спилил 7 деревьев в деревне Козино Бабынинского района. Эта территория относится к особо защитным участкам леса Пригородного участкового лесничества ГКУ КО «Калужское лесничество».

- Своими действиями обвиняемый причинил ущерб лесному фонду Российской Федерации на общую сумму более 100 тыс. рублей, что является крупным размером, - рассказали КП40 в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд.

Максимальное наказание за данное преступление – 4 года лишения свободы.