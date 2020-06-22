В Калужской области мужчина поджег автомобиль возлюбленной

В Боровском районе расследуется уголовное дело по факту поджога автомобиля. Его хозяйка оценила причиненный ущерб в размере более 180 тысяч рублей, сообщила сегодня, 22 июня, пресс-служба регионального УМВД.

В ходе расследования подозреваемым стал ранее судимый 46-летний местный житель, сожитель потерпевшей. По версии правоохранителей, накануне возгорания между мужчиной и женщиной произошел конфликт, после чего он открыл багажник машины, которая стояла во дворе, намочил тряпку машинным маслом и поджег ее.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.