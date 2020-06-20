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В Калуге придумали новый вид мошенничества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.06.2020 07:00 5 968
В Калуге придумали новый вид мошенничества

Калужская полиция предупреждает о новом виде мошенничества.

- На мобильный телефон гражданина поступает звонок. Представляясь работниками службы безопасности финансово-кредитной организации, злоумышленники сообщают о том, что ими зафиксирована попытка несанкционированного снятия денежных средств с банковской карты клиента, - рассказали в управлении МВД по Калужской области 20 июня. - Введя в заблуждение потенциальную жертву, незнакомцы сообщают собеседнику, что срочно необходимо в ближайшем банкомате снять денежные средства с карты. А для их дальнейшей сохранности держатель карты может воспользоваться неким резервным счетом, предоставленным банком. При этом лжебанкиры гарантируют, что через пару часов после совершения данных действий деньги будут возвращены на исходный счет гражданина.

В разговоре злоумышленники предупреждают, что всё должно оставаться в тайне. Ни в коем случае нельзя прерывать разговор и кому-либо сообщать о происходящем.

- Следуя инструкциям и действуя под диктовку мошенников, доверчивый гражданин подходит к банкомату, снимает со своей банковской карты наличные средства и кладет их на тот счет, который озвучивают незнакомцы, - отмечают в полиции. - Добившись своей цели, злоумышленники заканчивают общение с потерпевшим и перестают выходить на связь.

По такой схеме один из жителей Калужской области уже лишился 210 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.06.2020 07:00 5 968
Тэги: криминал
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