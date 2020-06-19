В Калужской области мужчина угнал доверенную ему машину

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело по факту кражи автомобиля и денег с банковского счета, сообщила сегодня, 19 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевший дал ключи от машины своему 29-летнему знакомому, чтобы тот довез приятеля домой. Высадив пассажира, подозреваемый увидел в салоне мобильный телефон хозяина машины и решил в нем покопаться. Увидев услугу «мобильный банк», он перевел со счета знакомого 288 тысяч рублей на свою банковскую карту, а затем выкинул мобильник. Машину он тоже решил не возвращать и припарковал ее в укромном месте. А на ворованные деньги купил подержанную иномарку.

Полиция сначала нашла похищенный автомобиль, а потом и самого угонщика. По окончании следствия его ждет суд.