В Калуге продавцу в парке угрожали убийством

Между сотрудниками двух торговых точек в одном из парков Калуги произошел конфликт. У обоих были претензии друг к другу по поводу осуществления торговли. Инцидент произошёл ещё до введения карантина из-за коронавируса.

- Два местных жителя обвинили потерпевшего в создании помех продавцам в реализации их продукции, после чего стали избивать его руками и ногами по различным частям тела. Одновременно фигуранты высказали в его адрес угрозы убийством, которые последний воспринял как реальные и опасные для своей жизни, - рассказали сегодня, 18 июня, КП40 в региональном УМВД.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, вред здоровью причиненный пострадавшему мужчине, квалифицируется как средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».

Расследование продолжается.