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В Калуге у водителя в машине нашли наркотики

Екатерина Киселева
Опубликовано: 16.06.2020 15:00 4 732
В Калуге у водителя в машине нашли наркотики

Машину с наркоманом за рулем сотрудники ГИБДД остановили в Калуге для проверки документов. У мужчины была несвязанная речь, а поведение не соответствовало обстановке. Пройти медицинское освидетельствование он отказался, сказав, что накануне употреблял наркотики, сообщает пресс-служба регионального УМВД.  

Затем полицейские в присутствии понятых осмотрели машину водителя, и в чехле его телефона нашли сыпучее порошкообразное вещество, которое изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что это наркотическое средство массой 0,75 грамма.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит срок до трех лет. На период расследования с него взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 16.06.2020 15:00 4 732
Тэги: криминал
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