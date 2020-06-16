В Калуге у водителя в машине нашли наркотики

Машину с наркоманом за рулем сотрудники ГИБДД остановили в Калуге для проверки документов. У мужчины была несвязанная речь, а поведение не соответствовало обстановке. Пройти медицинское освидетельствование он отказался, сказав, что накануне употреблял наркотики, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Затем полицейские в присутствии понятых осмотрели машину водителя, и в чехле его телефона нашли сыпучее порошкообразное вещество, которое изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что это наркотическое средство массой 0,75 грамма.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит срок до трех лет. На период расследования с него взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.