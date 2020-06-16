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В Калуге полицейский наступил на голову задержанному

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 16.06.2020 12:24 7 1478
В Калуге полицейский наступил на голову задержанному

В Калуге 24-летнему бывшему сотруднику полиции грозит до 10 лет колонии за превышение должностных полномочий.

- В декабре 2019 года обвиняемый принимал участие в задержании и доставлении в отдел полиции гражданина - нарушителя общественного порядка, - рассказали во вторник, 16 июня, в прокуратуре Калужской области.

Пьяный задержанный лежал на боку с отведенными за спину руками в наручниках. При этом он стал вести себя агрессивно и оскорблял сотрудников полиции, считает следствие.

- Обвиняемый, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, из личной неприязни к нарушителю, не имея оснований для применения физической силы, наступил ногой, обутой в ботинок, на его голову, - отмечают в прокуратуре. - Своими действиями полицейский превысил свои должностные полномочия, причинив физическую боль гражданину, чем существенно нарушил его права на достоинство и неприкосновенность личности, дискредитировал авторитет и репутацию органов внутренних дел, опорочил авторитет работника полиции. В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 16.06.2020 12:24 7 1478
Тэги: криминал
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