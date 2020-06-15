В Калуге мужчина порезал юношу за оскорбления

В Калуге возбуждено уголовное дело на 43-летнего мужчину по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», сообщила сегодня, 15 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области. Он нанес несколько ножевых ранений молодому человеку, который оскорбил его на улице.

Как рассказали правоохранители, потерпевший, находясь в компании молодых людей, беспричинно толкнул в плечо проходящего мимо незнакомого мужчину, после чего стал грубо выражаться в его адрес, прилюдно оскорбляя и насмехаясь. Когда мужчина ушел, компания продолжила отдыхать неподалеку.

Через некоторое время мужчина вернулся и, подойдя к своему обидчику, ножом нанес ему несколько ударов в область живота и поясницы, после чего скрылся, выбросив оружие по дороге.

Фигурант признался стражам порядка, что был сильно оскорблен действиями молодого человека. Не допуская к себе подобного отношения, он захотел отомстить, поэтому взял дома нож и вернулся к обидчику.

На период расследования с подозреваемого взяли подписку о невыезде. За содеянное мужчине грозит до десяти лет.

Расследование продолжается.