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Лесник заплатил 2 миллиона за незаконную рубку леса в Калужской области

Екатерина Киселева
Опубликовано: 15.06.2020 14:40 1 788
Лесник заплатил 2 миллиона за незаконную рубку леса в Калужской области

Житель Жиздринского района заплатил 2 миллиона рублей за незаконную вырубку леса, сообщила сегодня, 15 июня, пресс-служба регионального УФССП.

- Мужчина, ранее работавший лесником в местном лесном хозяйстве, использовал своё должностное положение для незаконной вырубки леса. Этот факт был установлен уполномоченными органами. Суд постановил взыскать с фигуранта уголовного дела в пользу регионального министерства природных ресурсов и экологии причиненный государству ущерб, который был оценен в 2 миллиона 196 тысяч рублей, - рассказали КП40 в управлении.

Добровольно долг погашать мужчина не спешил. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании с гражданина исполнительского сбора, составившего 154 тысячи рублей, и наложили арест на два его автомобиля - грузовик «КамАЗ» и пикап Mazda BT-50.

Чтобы машины не были переданы на торги, должник полностью выплатил ущерб за незаконную вырубку деревьев в размере более 2 миллионов рублей, а также оплатил 154-тысячный исполнительский сбор. После этого арест с автомобилей был снят.

 

Екатерина Киселева
Опубликовано: 15.06.2020 14:40 1 788
Тэги: криминал
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