В Калужской области женщина вынесла у соседки все золотые украшения

​В Воротынске в квартирной краже подозревается 30-летняя женщина, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. Она недавно приехала в поселок из Московской области и пришла знакомиться с новой соседкой. В ходе разговора та начала демонстрировать гостье свое золотые украшения. Через несколько дней новая знакомая снова пришла навестить соседку, но дома никого не оказалось. А вот ключ от квартиры торчал в замочной скважине. Воспользовавшись этим, женщина проникла в чужую квартиру и забрала все драгоценности. Украшения она сдала в ближайшей конторе по предоставлению микрозайма за 48 тысяч рублей. Вырученные деньги потратила.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

С фигурантки взяли подписку о невыезде. Ведется следствие.