В Калуге раскрыли серию краж из сетевых магазинов

В Калуге завершено расследование уголовного дела по факту серии краж из сетевых магазинов, сообщила сегодня, 15 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваются два молодых человека 20 и 19 лет. По версии следствия, действовали они не всегда совместно, в конкретном эпизоде их степень участия была разной.

На «дело» молодые люди чаще всего шли ночью. Они взламывали дверь или окно магазина и проникали в торговый зал. Воровали чаще всего продукты питания, сигареты и алкоголь. Был случай хищения из ремонтной мастерской компьютерной техники.

Установлено также, что к совершению кражи привлекался и несовершеннолетний, который должен был караулить на улице, пока его приятели обчищали очередной магазин.

Общая сумма ущерба, причиненного в результате хищений, составила более 113 тысяч рублей.

Окончательную точку в данном деле поставит суд.