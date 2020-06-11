В Калужской области мужчина вовлек в воровство несовершеннолетнего

В полицию Перемышльского района поступили два заявления о кражах более 50 металлических профлистов и 300 литров дизельного топлива. Как сообщила сегодня, 11 июня, пресс-служба регионального УМВД, в хищении подозревается ранее судимый 22-летний молодой человек. По версии сотрудников полиции, он действовал не один, а вместе с несовершеннолетним местным жителем.

Помимо уголовных дел по статье «Кража», в отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Ведется следствие. С фигуранта взяли подписку о невыезде.