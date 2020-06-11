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В Калужской области мужчина развратил трёх маленьких детей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.06.2020 13:37 0 693
В Калужской области мужчина развратил трёх маленьких детей

В Боровском районе Калужской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняют в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных статьёй «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- В октябре 2019 года с заявлением в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница одной из деревень Боровского района и сообщила, что в тот день в вечернее время знакомый ей мужчина, осуществляющий трудовую деятельность у нее на земельном участке, находясь вблизи ее дома, совершил в отношении ее сына иные действия сексуального характера, - рассказали в четверг, 11 июня, в калужском региональном управлении СК.

В ходе расследования выяснилось ещё о двух подобных преступлениях со стороны этого человека в отношении маленьких детей.

Мигранту грозит до 20 лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.06.2020 13:37 0 693
Тэги: криминал дети
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