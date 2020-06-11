В Калужской области завели уголовные дела на высокопоставленных полицейских

В Калужской области возбудили уголовные дела в отношении 59-летнего начальника межмуниципального отдела МВД России «Юхновский» и 37-летней начальницы отделения по вопросам миграции МО МВД России «Юхновский». Их подозревают в мошенничестве при получении компенсаций, сообщила в четверг, 11 июня, прокуратура Калужской области.

- Сотрудники полиции подозреваются в незаконном получении предусмотренных законодательством компенсаций за найм жилых помещений в 2019 году и истекшем периоде 2020 года, - пояснили в прокуратуре.

- Офицеры полиции заключили фиктивные договоры найма жилых помещений, в которых они фактически не проживали, - уточняют в пресс-службе УМВД по Калужской области. - На основе предоставленных документов им были выплачены денежные компенсации в сумме 32 400 рублей и 25 200 рублей соответственно. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сотрудникам полиции грозит до шести лет колонии.