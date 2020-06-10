Калужанин заплатит 10 тысяч за размещение экстремистского ролика

В видеоролике, который был обнаружен полицейскими в одной из социальных сетей, содержались материалы, направленные на унижение достоинства человека по национальному признаку. В материале также присутствовали кадры противостояния участников националистических организаций органам правопорядка, сообщила сегодня 10 июня, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Видеоматериал был размещен на страничке 27-летнего калужанина. Информация находилась в режиме публичного доступа, была доступна для тиражирования и загрузки.

Материалы проверки были направлены в прокуратуру для возбуждения административного производства.

Калужский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.