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В Калуге мужчину пытали за долг в 140 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.06.2020 09:50 3 1601
В Калуге мужчину пытали за долг в 140 тысяч рублей

В Калужской области вступил в силу приговор 35-летнему мужчине. Его признали виновным в похищении и самоуправстве.

Эта история произошла ещё в начале 2016 года.

- Соучастники осужденного на улице Октябрьской в Калуге вытащили из салона автомобиля мужчину и подвергли его избиению, а затем переместили в багажник машины, - рассказали в среду, 10 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Осужденный совместно с соучастниками привез потерпевшего на улицу 2-я Киёвка, где продолжил его избиение, требуя передачи денежных средств, которые потерпевший был должен осужденному.

Со слов злоумышленника, сумма долга составляла 140 тысяч рублей.

После этого жертву в гараже подвесили на металлическом крюке кран-балки, подняли на высоту и при помощи пульта управления стали перемещать в воздухе.

- Не удержавшись, потерпевший упал на пол гаражного бокса, в результате чего получил множественные переломы, причинившие средней тяжести вред здоровью, - рассказывают в СК. - После этого злоумышленники разрешили мужчине позвонить знакомым, чтобы найти необходимую сумму. Потерпевший смог выбраться только после приезда своего друга, который поручился найти деньги.

Одного виновника осудили на шесть лет колонии строгого режима. Личности ещё троих его сообщников устанавливаются.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.06.2020 09:50 3 1601
Тэги: криминал
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