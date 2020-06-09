В Калужской области водитель пойдет под суд за ложный донос

В Боровском районе 36-летний мужчина пойдет под суд за ложный донос о хищении автомобиля, сообщила сегодня, 9 июня, пресс-служба регионального УМВД.

В апреле, будучи пьяным, он сел за руль и врезался в дорожный знак. Чтобы избежать ответственности, водитель написал заявление в полицию, что у него угнали автомобиль два незнакомца. Однако в ходе проверки стражи порядка нашли очевидцев происшествия, которые подтвердили, что дорожный знак снес сам заявитель.

Водителю пришлось признать свою вину. Теперь ему предстоит объяснить мотивы своего поступка в суде.