Калужанка внезапно узнала о кредите, который должна выплатить

В Калужской области 36-летнюю женщину подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она оформила кредит в 100 тысяч рублей на свою коллегу.

- Фигурантка со своего мобильного телефона зашла в специализированное банковское приложение, сменила пользователя, введя данные своей знакомой, после чего получила доступ к её счетам, - отмечают во вторник, 9 июня, в УМВД по Калужской области. - Далее, зарегистрировавшись в приложении под именем потерпевшей, женщина оформила заявку на кредит. Дождавшись поступления денежных средств, перевела большую их часть на свой счет.

В полиции говорят, что сейчас виновница уже возместила ущерб. Но расследование уголовного дела продолжается.