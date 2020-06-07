Жителю Обнинска грозит 6 лет за кражу денег со счета приятеля

В Обнинске расследуется уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета местного жителя, сообщила сегодня, 7 июня, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В хищении подозревается 39-летний мужчина. В гостях у знакомого он после застолья воспользовался моментом, когда хозяин вышел из комнаты, и забрал себе его телефон. А потом через мобильный сервис управления счетами перевел себе 7400 рублей.

Сотрудники полиции грабителя задержали. На период следствия с него взяли подписку о невыезде.

Фигуранту грозит до 6 лет.