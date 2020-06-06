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В Калужской области раскрыли серию краж из частных домов

Екатерина Киселева
Опубликовано: 06.06.2020 14:22 0 282
В Калужской области раскрыли серию краж из частных домов

В Тарусском районе задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в краже имущества из частного дома одного из садовых товариществ, сообщила сегодня, 6 июня,  пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию в начале мая обратились местные жители, которые рассказали, что отсутствовали на своем загородном участке около полугода, а когда приехали, то обнаружили выбитые окна в доме и сломанные двери в хозпостройке на участке. Пропала часть имущества. Сумма ущерба составила 22 000 рублей.

Личность преступника установили в ходе розыска. В полиции грабитель рассказал, что залез в дом из праздного любопытства. Позже выяснилось, что он причастен  к похожим хищениям в январе и феврале 2020 года на территории района.

Возбуждено уголовное дело. С задержанного взяли подписку о невыезде. Ведется следствие.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 06.06.2020 14:22 0 282
Тэги: кража криминал
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