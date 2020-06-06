Калужский предприниматель заплатил 50 тысяч штрафа за незаконную продажу алкоголя

Будучи виновным в уголовном преступлении за незаконную реализацию алкогольной продукции, мужчина должен был выплатить присужденный штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.

Должнику дали срок для добровольного исполнения, но он его проигнорировал. Тогда судебные приставы вынесли ряд ограничительных мер. Но и это не подействовало на недобросовестного предпринимателя. Сотрудники ведомства пошли дальше и ходатайствовали в суд о замене вида уголовного наказания. В соответствии со статьей УК РФ мужчина мог получить до года исправительных работ.

Узнав об этом, должник решил больше не бегать от правосудия и полностью оплатил 50-тысячный штраф.