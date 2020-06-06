В Калужской области мошенник из Пензы обманул пенсионерку, представившись военным

В Людиновском районе телефонный мошенник обманул пожилую женщину, заставив ее перевести ему деньги на карточку. Ущерб составил 23 тысячи рублей, сообщила сегодня, 6 июня, пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, пенсионерка хотела сдать в аренду квартиру. Вскоре ей позвонил незнакомец и представился военным. Мужчина согласился с условиями сделки и предложил внести предоплату. Он спросил у женщины реквизиты её счета, после чего сообщил, что сделал перевод. Но деньги так и не поступили. Тогда «арендатор» предложил пенсионерке самой попробовать перечислить ему на телефон деньги, якобы в качестве проверки работоспособности системы. Женщина так и поступила, после чего собеседник отключил телефон и перестал выходить на связь.

Мошенником оказался 21-летний уроженец города Пенза. На него завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде.