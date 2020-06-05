В Калужской области заключенные сбежали из колонии на такси

В Калужской области вынесли приговор двоим осужденным, которые январе 2020 года сбежали из исправительной колонии-поселения в Медыни. Одного из них также признали виновным в краже.

- После окончания вечерней проверки злоумышленники самовольно покинули территорию колонии-поселения, вызвали такси и уехали в Москву, где были задержаны на следующий день, - рассказали в пятницу, 5 июня, в прокуратуре Калужской области.

Кроме того, один из сбежавших в тот же день украл поливочный шланг и насос с участка женщины, которая живёт рядом с колонией. Приговором суда его отправили в колонию строгого режима на три с половиной года. Второго виновника – на два с половиной года.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли 10 сотрудников колонии.