Калужанин забрался в закрытый ТЦ и наворовал на 140 тысяч

В Калуге 35-летнего мужчину обвиняют в покушении на кражу. В пятницу, 5 июня, об этой истории рассказали в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

По версии следствия, 35-летний калужанин ночью повредил дверь закрытого торгового центра и прошелся по павильонам. В двух отделах он взял из касс 1500 рублей, в двух других – различные товары на 140 000 рублей. Вещи он сложил в коробки и отнёс к выходу.

- В это время к зданию подъехали сотрудники частной охранной организации, куда поступил сигнал о проникновении на объект, - отмечают в полиции. - Увидев их, фигурант попытался скрыться и спрыгнул на улицу из окна второго этажа. Повредив при этом ногу, мужчина не смог убежать и был задержан.

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.