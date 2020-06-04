В Калуге хитрым способом украли дорогую машину

Жительница Калуги припарковала свою дорогую иномарку в центре города, ушла по делам, но потом не нашла машины на месте, когда вернулась, сообщает в четверг, 4 июня, управление МВД по Калужской области. Ущерб женщина оценила в 2,3 миллиона рублей.

Уже задержаны двое предполагаемых преступников.

- Подозреваемые нашли выставленное владелицей объявление о продаже автомобиля, - отмечают в полиции. - Созвонившись с хозяйкой, мужчины приехали к ней домой осмотреть внедорожник. У женщины они попросили второй комплект ключей, после чего незаметно подменили оригинальный ключ на заранее подготовленный дубликат. Пообещав подумать о покупке, фигуранты уехали.

Через некоторое время мужчины позвонили калужанке и сказали, что согласны купить авто. Но по телефону они несколько раз переносили встречу, а сами в это время ездили за женщиной по городу.

- Когда она припарковалась и отошла по личным делам, фигуранты при помощи имевшегося ключа похитили автомобиль, отогнав его в заранее арендованный гараж, владельцу которого предоставили поддельный паспорт, - пояснили в УМВД. - Местонахождение гаражного бокса было установлено оперативниками уголовного розыска. Вскоре во взаимодействии с сотрудниками столичной полиции были задержаны и подозреваемые, попытавшиеся перегнать автомобиль из укрытия.

Чтобы перевезти машину, подозреваемые наняли курьера. Его задержали в гараже. Самих подозреваемых поймали на въезде в Москву.

Расследование сейчас продолжается. За кражу дорогого автомобиля мужчинам грозит до 10 лет колонии.