Калужанину грозит срок за благоустройство территории возле дома

Жителю Калуги грозит до двух лет колонии за незаконную рубку деревьев. В четверг, 4 июня, об этой истории рассказали KP40 в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

- Местный житель, не имея специального разрешения, при помощи топора срубил 10 деревьев породы клен ясенелистный, - говорят в полиции. - Причиненный ущерб составил около 13 тысяч рублей.

Сам калужанин говорит, что живёт на первом этаже, и клёны загораживали ему свет и обзор из окна. На месте деревьев он собирался устроить цветочные клумбы. Но соседям его действия не понравились, и они позвонили в полицию.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере», продолжается.